В ЄС, Туреччині очікують на прогрес у розблокуванні українських портів вже цього тижня

Про це Боррель заявив журналістам в понеділок.

«Сподіваюсь, що цього тижня стане можливим досягнути домовленості, щоб розблокувати порти Одеси та інші. Життя тисяч, десятків тисяч людей залежать від цієї угоди», — сказав Боррель.

Розблокування портів — «не дипломатична гра. Це питання життя і смерті багатьох людей», додав посадовець.

Про ймовірне проведення цього тижня зустрічі посадовців ООН, України, Туреччини та Росії і поновлення обговорень щодо розблокування експорту українського зерна заявили в Туреччині.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сказав в понеділок, про узгодження «плану та загальних принципів» роботи експортних коридорів, повідомляє Reuters. Він вказав, що предметом обговорення між сторонами стануть технічні питання роботи коридорів, включаючи визначення маршрутів, пости перевірки та формування центру моніторингу в Стамбулі.

В понеділок міністр закордонних справ ЄС розглядають сьомий пакет санкцій проти Росії. Зокрема йдеться про блокування експорту золота. Міністри оголосили про надання додаткових 500 мільйонів євро військової допомоги Україні.