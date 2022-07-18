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Україну чекає нова хвиля внутрішніх переселенців

евакуація переселенців - ілюстративне фото

Про це сказала віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірини Верещук під час загальнонаціонального телемарафону, передає РБК-Україна.

Вона нагадала, що Запорізька область, місто Енергодар, в її північно-західній частині фактично відрізані від газопостачання, і відновити його поки немає можливості.

Через це українці будуть змушені їхати і шукати притулок на Заході країни.

За словами Верещук, наразі зареєстровані тільки 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб. На ділі ж мова йде про майже 7 млн.

18 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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