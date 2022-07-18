У битву за Бахмут окупанти вже кидають «мобілізованих» українців – Гайдай

Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст, заявляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк

Пряма мова Гайдая: «У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе.

Були упевнені, що «руський мир» – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно.

Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони «ждали и ждали» протягом декількох років?».

Деталі: За даними Гайдая, основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут, але «шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону».

Окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити українську оборону.