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Стало відомо про шостого британця в російському полоні

Про це 17 липня 2022 року повідомляє BBC News Україна.

Йдеться про військового парамедика Джона Гардінга.

«Має вік понад п’ятдесят років, родом із Сандерленда», — сказано у повідомленні.

Чоловік знаходиться в полоні на території ОРДО, де його хочуть «засудити» до смертної кари.

Британця показали на відео російські журналісти. На записі він звертається за допомогою до прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Як зазначається, Гардінг потрапив у полон у травні під час боїв полку «Азов» за Маріуполь.

Друзі та сім’я підтвердили BBC, що на відео дійсно він.

Джон Гардінг воював на Донбасі на сході України з 2018 року. Раніше він розповідав ВВС, що приїхав туди, щоб застосувати свої навички бойового медика, допомагаючи захисникам України.

18 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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