Росіяни випустили понад 60 снарядів по Нікополю: зруйновано будинки, зачепило енергетичне підприємство

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграм.

«Нас знову обстріляли… Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру», — написав він.

Попередньо, поранена одна людина, це 75-літня жінка. Вона у лікарні.

Резніченко наголосив на тому, що зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.