Російське командування керувалося 50-річними картами під час вторгнення в Україну

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У СБУ становили, що командири окупаційних військ, які вторглися на територію нашої держави в лютому, використовували топографічні карти України 1969 року. Про це свідчать документи загарбників, які державний орган вилучив на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області.

За повідомленням СБУ, інформація на знайдених картах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади не оновлювалася щонайменше 53 роки.

«На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав’янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було», — інформує СБУ.