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РФ втратила в Україні третину своїх сухопутних військ

Про це повідомляє The Guardian.

«Це означає 50 тис. російських солдатів, які загинули або були поранені, майже 1700 знищених російських танків, майже 4 тис. бойових броньованих машин, які належать Росії», — сказав Радакін у етері BBC One.

Він додав, що через це українська армія вірить, що виграє війну.

«Вони планують відновити свою територіальну цілісність. Вони бачать Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності. Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, створити розкол та чинити тиск на НАТО. Але Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є більш слабкою, ніж це було на початку лютого», — наголосив Радакін.

18 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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