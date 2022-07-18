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Рада заборонила на період воєнного стану примусово стягувати борги за комуналку

Ярослав Железняк

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №7531 в першому читанні, який передбачає заборону на період дії воєнного стану примусового  стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

«Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги», – йдеться в пояснювальній записці.

«За» проголосували 287 народних депутатів.

18 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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