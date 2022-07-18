Парламент погодив звільнення міністерки соцполітики Марини Лазебної

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Рада погодила відставку міністра соцполітики Марини Лазебної. За — 277 нардепів», — написав Гончаренко.

Про те, що до парламенту надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України, стало відомо в п’ятницю, 15 липня.

Марина Лазебна очолювала Міністерство соціальної політики з березня 2020 року. Наприкінці серпня 2019 року Кабмін призначив Лазебну головою Державної соціальної служби України. 2 жовтня цього ж року уряд її звільнив з цієї посади

3 березня 2020 року на засіданні фракції «Слуга народу» була запропонована президентом України Володимиром Зеленським на посаду міністра соціальної політики. На позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року Лазебну призначили міністром соціальної політики.

Кандидаткою на посаду міністра соціальної політики є Оксана Жолнович. Зараз вона є керівницею Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я в Офісі президента. Розглянути її призначення парламент планує завтра, 19 липня.