Офис президента Украины: стране необходимо больше зарубежной помощи

Украина просит зарубежных партнеров увеличить оказываемую ей финансовую поддержку, чтобы помочь стране сохранить финансовую стабильность во время войны с Россией.

Об этом в понедельник заявил советник Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

По его словам, нынешних кредитов и иной помощи недостаточно для финансирования потребностей украинского государства, которые значительно увеличились из-за войны, тогда как доходы его упали.

«Если мы не будем сокращать расходы и при этом не увеличатся финансовые поступления, в частности, от международных партнеров, если мы не стабилизируем ситуацию, то… у нас может остаться месяц-два, и тогда случится кризис», – сказал Милованов, выступая по украинскому телевидению.