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Офис президента Украины: стране необходимо больше зарубежной помощи

По словам Тимофия Милованова, требуются срочные меры для предотвращения финансового кризиса

Украина просит зарубежных партнеров увеличить оказываемую ей финансовую поддержку, чтобы помочь стране сохранить финансовую стабильность во время войны с Россией.

Об этом в понедельник заявил советник Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

По его словам, нынешних кредитов и иной помощи недостаточно для финансирования потребностей украинского государства, которые значительно увеличились из-за войны, тогда как доходы его упали.

«Если мы не будем сокращать расходы и при этом не увеличатся финансовые поступления, в частности, от международных партнеров, если мы не стабилизируем ситуацию, то… у нас может остаться месяц-два, и тогда случится кризис», – сказал Милованов, выступая по украинскому телевидению.

18 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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