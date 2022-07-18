«Обнадійливими» назвала переговори з Індією щодо обмеження ціни на російську нафту міністр фінансів США

Єллен прибула до Сеула в понеділок і повідомилав інтерв’ю Reuters, що загалом позитивно оцінює ініціативу: «Побачимо, як вони відреагують. Обговорення, які я провела були загалом обнадійливими», — сказала Єллен на борту військового літака на шляху від Індонезії до Південної Кореї.

Високопосадовець Міністерства фінансів США заявив, що Індія не надавала обіцянок стосовно обмеження ціни на нафту, але співпрацює зі США в цій сфері і «не мала негативного ставлення до цієї ідеї».

Єллен заявляла журналістам в суботу, що провела продуктивне обговорення щодо пропозиції обмежити ціну з більш ніж шістьома країнами, на полях засідання міністрів фінансів «Групи 20» в Індонезії.

Міністр фінансів вказала, що зустрічалась там з посадовцями Саудівської Аравії, Південної Африки, Австралії, Туреччини та Сінгапура.

Єллен поспілкувалась з колегою з Індії перед прибуттям до Азії, але не зустрічалась із ним на Балі, сказав високопосадовець Міністерства фінансів США. Інший посадовець відомства вказав, що зустрічі з індійськими посадовцями відбувались на робочому рівні також.