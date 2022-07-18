 
«  
  »

НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів

Нацбанк минулого тижня скоротив продаж валюти на ринку до 588 млн доларів після того, як декілька тижнів поспіль продавав близько мільярда доларів.

Про це йдеться у даних НБУ.

Такий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня.

За тиждень 11-15 липня Національному банку вдалося придбати всього 7,4 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 7,6 млн дол.

Від початку року НБУ продав вже 14,7 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав — майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро.

Наразі НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні.

18 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  