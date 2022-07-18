На Київщині виявлено вже 1346 вбитих окупантами людей

Про це заявив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Стало відомо, що більшість цивільних були вбиті з вогнепальної зброї. Нєбитов також зазначив, що вказана цифра не є остаточною, оскільки пошуки ще тривають.

«Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих», — сказав він.