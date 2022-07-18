Где используют сухожары

Сухожар − это лабораторное сушильное оснащение для обработки медицинского инструментария. Механизм работы данной конструкции заключается в пагубном влиянии на патогенные микроорганизмы нагретого до высоких температур сухого воздуха. Изделие содержит округлую либо прямоугольную внутреннюю камеру из термоустойчивой стали, вмонтированные тэны и вентиляторы для равноценного распределения воздуха в середине отсека, плотно закрывающиеся дверцы с откидным либо распашным механизмом. Продукция бывает двух разновидностей: настольная и стационарная..

Стоимость товара определяется рабочими и конструктивными характеристиками. Основной функционал инновационных модификаций включает в себя:

· автоматизированная проверка показателей температуры;

· выключение при перегревании;

· механическое либо программируемое управление с настройкой уже имеющихся либо произвольных режимов.

Процедура обработки инвентаря и лабораторных принадлежностей может осуществляться как в открытых сосудах, так и в особых пакетах из термоустойчивого материала.

Сухожары применяются во многих отраслях деятельности. Главная задача аппарата — полное уничтожение спор, бактериальной флоры, вирусных агентов, биологических жидкостей и медикаментов с покрытий лабораторного и медицинского инструментария. Данный способ обеззараживания дает возможность применять данное оснащение для основной дезинфекции и для добавочной сушки изделий после обработки паровыми устройствами и кипятильниками.

Настольный компактный вариант с камерой может применяться в косметологии, для подготовки к выполнению маникюра, больницах. Его преимущества уже подтвердили огромное количество людей:

· при применении воздушной обработки покрытий острые края изделие не тупятся и в них не возникают коррозийные процессы;

· дезинфекция при высокой температуре (от 60 до 200С) обеспечивает действенную стерилизацию.

Стационарные решения применяются в лабораториях и больших медицинских организациях. На нашем сайте вы найдете варианты с разным набором функций и приемлемой ценовой политикой.

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