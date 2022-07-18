Бундестаг вимагає від Шольца прозвітувати про допомогу Україні

Бундестаг вимагає від канцлера Німеччини Олафа Шольца провести спільну конференцію і відзвітувати про те, що офіційний Берлін робить для допомоги Києву. Там заявили, що Німеччина має взяти на себе провідну роль у подальшій допомозі Україні.

Відповідний відкритий лист написала голова Комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

У листі йдеться про те, що Німеччина має нарешті “відкрити карти” і пояснити, що вона вже зробила для боротьби з окупантами, та що представники промисловості та політики країни ще можуть зробити.

Водночас Стрек-Циммерман додала, що Берлін має взяти на себе провідну роль у подальшій допомозі Україні.

“У той час як українська армія мужньо виступає проти жорстокого російського нападу і намагається стримати російську армію, а також досягла власних військових успіхів завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступальних дій”, – заявила депутат.

Крім того, вона закликала зібрати спільну конференцію, на якій будуть присутні представники політики та Федеральної канцелярії, оборонної промисловості, профспілок та Збройних сил.

“Мета має полягати в тому, щоб отримати впорядкований огляд, щоб ініціювати наступні кроки цілеспрямовано, узгоджено та спільно”, – наголосила Стрек-Циммерман.