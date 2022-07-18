​Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її війська перетнуть кордон, — Кулеба

Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її війська перетнуть кордон і підуть на пряме вторгнення.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Forbes.

«Білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів», — наголосив він.

Кулеба нагадав, що дипломатичні відносини з Російською Федерацією було розірвано одразу після початку повномасштабного вторгнення.

«Так само їх буде розірвано з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України», — сказав міністр.

Разом із тим Кулеба наголосив, що з білоруської території окупанти обстрілюють Україну. Це він сказав у контексті переговорів щодо транзиту українського зерна через територію Білорусі в порти держав Балтії.

«В Україну з Білорусі летять ракети. Білоруський маршрут розглядався нами та союзниками виключно як шлях останньої надії, якщо вже ніщо інше не спрацює. Нікому не хотілося мати жодних справ із Мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань. Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше не на порядку денному», — пояснив голова МЗС.

Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого. Наразі, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Лукашенко може і надалі надавати Росії доступ до повітряного простору Білорусі.

Днями Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, знову заявив, що Захід нібито планує напад на Росію, а білоруські військові «повинні не допустити війни».

У березні Лукашенко вже говорив Путіну: «Зараз я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (4 позиції, я вам зараз покажу – я приніс карту), вони б атакували наші війська – білоруські та російські, які були на навчаннях… Добре, що почали… Напередодні ми б не зробили, повірте, через кілька днів випили б всю цю чашу з величезними втратами. Ще раз кажу: вони готувалися завдати удару не тільки на Донбасі. Вони вибудували позиції для удару по Білорусі».