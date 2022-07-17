ЗСУ знищили базу російських окупантів на березі Чорного моря на Херсонщині

Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше якщо горить і вибухає черговий «склад із селітрою і гуманітаркою». Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поблизу Лазурного Херсонської області розташована база рашистів.

«Попередньо відомо, що там була база орків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація БК. Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго», — додали в УСК.