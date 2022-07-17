ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку – ОК “Південь”

Про це в ефірі “Еспресо” поінформувала керівник пресцентру ОК “Південь” Наталя Гуменюк.

“Щодо того, що відбувається безпосередньо на Херсонському напрямку, то ми просуваємося там. Може, просуваємося не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони у тиші і в певній таємничості, – для того, щоб закріпитися на цих територіях і потім сповістити про свої перемоги”, – пояснила Гуменюк.

Серед іншого, керівник пресцентру ОК «Південь» зазначила, що буквально у п’ятницю українські захисники, зачищаючи територію Потьомкіного, яке було звільнено нашими військовими пару тижнів тому, натрапили на ворожу броньовану машину.

За її словами, ця машина, на щастя, виявилася справною та не несе у собі небезпеки, і вона вже перейшла на службу в ЗСУ.

“Але ми розуміємо, що ворог може залишати і більш загрозливі «сюрпризи» на тих територіях, які по собі полишив. Як, зокрема, щодо території Зміїного, яку росіяни продовжують атакувати авіацією і намагаються розвідувати, що насправді там відбувається і час від часу бомбити, хоча і не влучають в острів”, – поінформувала вона.