В ООН визнали, що російська агресія спрямована проти української ідентичності

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни цілеспрямовано здійснили 423 злочини проти культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Темою зустрічі стало “Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України”. Захід було ініційована Албанією та Польщею у співпраці з Україною. Вона спільно спонсорується членами Ради – Ірландією та Великобританією, а також кількома країнами, які не є членами Ради.

“Міжнародні організації повинні посилити тиск на росію, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора.” — наголосив міністр.

“Росіяни цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини обстрілами по всій Україні – від Луганської області до Львівщини. Культурна спадщина всієї країни, як матеріальна, так і нематеріальна, зараз знаходиться під ударом і має бути захищена для всього людства.” — сказала заступниця міністра Катерина Чуєва.

Всі завдані пошкодження та руйнування є результатом ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, за даними Міністерства культури та інформаційної політики. Їх зафіксовано у 15 регіонах України.

Учасники засідання ООН засудили російську агресію, визнали дії росії спрямованими проти української ідентичності та наголосили на необхідності посилення спільних зусиль щодо захисту культурної спадщини України.

За даними Міністерство культури та інформаційної політики, росія знищила: