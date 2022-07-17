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Українські військові знищили бази росіян на Херсонщині та на Луганщині

Українські військові знищили бази росіян на Херсонщині та на Луганщині

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по скупченню військ противника по всій лінії фронту.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили про знищення бази та складів окупантів в Лазурному на Херсонщині.

Відповідно, до оприлюдненої інформації там була база російських військ, а після сильного вибуху почалася детонація боєкомплекту.

Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго. ЗСУ – це ще ті “кайфоломи” для окупантів“, – зазначили в повідомлені.

Місце вибуху. Лазурне, Херсонська область, липень 2022 Фото з відкритих джерелЛазурне – селище міського типу Скадовського району Херсонської області. Розташоване на узбережжі Чорного Моря.

смт Лазурне, Херсонська область, липень 2022 Джерело: deepstatemapТакож відомо про вибухи в Алчевську на Луганщині.

Тут ЗСУ поцілили у місце скупчення живої сили противника.

ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз коли бухі “асвабадитилі” під ранок повлягались і тільки почали бачити рожеві сни“, – повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Алчевськ – місто на Луганщині, які перебуває під окупацією самопроголошеної “ЛНР” з 2014 року.

Алчевськ, Луганська область, липень 2022 Джерело: deepstatemapНагадаємо, напередодні Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений у постачанні Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS. Резніков сказав їм, що впевнений: партнери надішлють більше РСЗВ M142 HIMARS, включаючи версію з дальністю 300 км.

17 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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