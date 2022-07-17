Українські військові знищили бази росіян на Херсонщині та на Луганщині

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по скупченню військ противника по всій лінії фронту.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили про знищення бази та складів окупантів в Лазурному на Херсонщині.

Відповідно, до оприлюдненої інформації там була база російських військ, а після сильного вибуху почалася детонація боєкомплекту.

“Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго. ЗСУ – це ще ті “кайфоломи” для окупантів“, – зазначили в повідомлені.

Місце вибуху. Лазурне, Херсонська область, липень 2022 Фото з відкритих джерел Лазурне – селище міського типу Скадовського району Херсонської області. Розташоване на узбережжі Чорного Моря.

смт Лазурне, Херсонська область, липень 2022 Джерело: deepstatemap Також відомо про вибухи в Алчевську на Луганщині.

Тут ЗСУ поцілили у місце скупчення живої сили противника.

“ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз коли бухі “асвабадитилі” під ранок повлягались і тільки почали бачити рожеві сни“, – повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Алчевськ – місто на Луганщині, які перебуває під окупацією самопроголошеної “ЛНР” з 2014 року.