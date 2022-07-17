Українські військові знищили бази росіян на Херсонщині та на Луганщині

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по скупченню військ противника по всій лінії фронту.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили про знищення бази та складів окупантів в Лазурному на Херсонщині.
Відповідно, до оприлюдненої інформації там була база російських військ, а після сильного вибуху почалася детонація боєкомплекту.
“Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго. ЗСУ – це ще ті “кайфоломи” для окупантів“, – зазначили в повідомлені.
Лазурне – селище міського типу Скадовського району Херсонської області. Розташоване на узбережжі Чорного Моря.
Також відомо про вибухи в Алчевську на Луганщині.
Тут ЗСУ поцілили у місце скупчення живої сили противника.
“ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз коли бухі “асвабадитилі” під ранок повлягались і тільки почали бачити рожеві сни“, – повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Алчевськ – місто на Луганщині, які перебуває під окупацією самопроголошеної “ЛНР” з 2014 року.
Нагадаємо, напередодні Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений у постачанні Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS. Резніков сказав їм, що впевнений: партнери надішлють більше РСЗВ M142 HIMARS, включаючи версію з дальністю 300 км.
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