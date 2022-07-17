У оккупантов проблемы с крылатыми ракетами

За прошедшие сутки по многим городам и сёлам Украины наносились удары оккупантами. Следует различать те, которые осуществляются в прифронтовой зоне посредством даже ствольной артиллерии, и теми, для которых задействуют крылатые ракеты.

Днепр, Кременчуг, Одесса…

Россияне использовали для атак на эти города ракеты Х-101. Данные ракеты считаются по уровню современности такими же, как и КР “Калибр”. Большая дальность поражения, высокая “точность”, трудно сбивать ПВО. Но… Но их, как и “Калибров”, счёт поштучно, ибо производить их сейчас не могут. Да и цена кусается – $13 млн.

Оккупанты уже давно не использовали Х-101 для обстрелов Украины. В основном их номенклатурой последних недель были Х-22, Х-31, Х-59, Х-29. Эта пауза была вызвана доставкой данных боеприпасов со всей рф. Опять таки, свозят чуть ли не поштучно.

Пуск осуществлялся посредством стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Тк-95 над Каспийским морем.

По характеру ударов, даже не знаю, что и сказать. Те объекты, по которым они били в Днепре, если бы я был командующим оккупационных войск, то бомбил бы в первые же дни вторжения, а не на 5-й месяц. В чём смысл? Логика? Рациональность? Банально – КПД?

Аналогично в Одессе. Разбили склад, не представлявший какой-либо военной значимости и использовавшийся исключительно в гражданских целях. Да стоимость этого склада со всем сгоревшем в нём содержимым в 10… в 10 раз меньше стоимости той ракеты, которую по нему применили!

Очевидно, что у россиян сейчас выделяется ряд серьёзнейших проблем.

Первая и самая очевидная – острая нехватка современных ракет “Калибр” и Х-101, в связи с чем паузы между их применениями составляют уже не дни, а недели! Напомню, что в первые дни вторжения в Украину только Х-101 выпускалось по нашей стране более 30 за сутки.

Вторая проблема – отсутствие достоверной развединформации. Они потратили боезапас из 7 ракет “Калибр” общей стоимостью $50 млн, чтобы нанести удар по Дворцу офицеров в Виннице, в котором даже в военное время ничего серьёзнее концертов не проводилось.

Они запустили ракеты по Днепру, по объекту, с которого ещё в самые первые дни вторжения россии в Украину было выведено всё самое ценное оборудование, проектная документация и т.д.

Они нанесли удар по складу в Одессе потому, что… Ну, потому, что это склад. А если это склад, то там должно находится тактическое ядерное оружие… 😉

Есть ещё и третья проблема. Даже у самых “современных” и самых “точных” ракет оккупантов, вместо заявленных в ТТХ 2-5 м отклонения от цели, оно может составлять 50 и более метров.

Если удар наносится по объекту, занимающему большую площадь, то это ещё терпимо, а если нет? Винница тому пример. Тирас в Одессе – тоже пример. Сотни примеров по всей Украине.

Поэтому не игнорируйте воздушные тревоги. Постарайтесь максимально себя обезопасить в эти моменты своей жизни. Возможно, час бессмысленного сидения в подвале позволит вам осмысленно прожить до 100 лет и даже больше. А потому даже это бессмысленное, возможно, на ваш взгляд, времяпрепровождение, наполнено большим смыслом, чем вся последующая жизнь.

И ещё. Дорогие друзья, не стройте из себя умников и не ищите возможности игнорировать меры предосторожности. Я поражаюсь людям, которые оправдывают своё безразличие, например, “А над Крымом нет самолёта А-50, значит не будет ударов по Одессе”. Или “Нажим на морскую мину должен быть N+ килограмм, мне ничего не будет!”.

Поверьте, ракетные удары лишь частично зависят от А-50, а несколько человек уже убедились, что этот ваш википедийный “нажим” вы можете намотать вместе со своими извилинами на ветку дерева, что уже исполнили несколько любителей покупаться вопреки запретам.

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Обстрелы проводились посредством ракет Х-101, которые запускались тяжёлыми бомбардировщиками ракетоносцами Ту-95МС из состава 121 тбап (Энгельс) 22 тбад дальней авиации ВКС.

Напомню, что в последний раз Ту-95МС применялись для нанесения ударов по Украине 26 июня, когда в том числе принимали участие в обстреле Киева ракетами Х-101.

То есть, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что для пополнения боекомплекта у них уходит от 2 до 3 недель, что лишний раз подчёркивает логистические проблемы в поставках БК.

Они уже не способны осуществлять круглосуточный, массированный обстрел Украины, и паузы между даже теми волнами, на которые они способны, всё более и более продолжительные.

Олександр Коваленко