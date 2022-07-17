США не допустят доминирования России, Китая и Ирана на Ближнем Востоке

США не перестанут активно присутствовать на Ближнем Востоке, чтобы не допустить доминирования в регионе России, Китая или Ирана. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на саммите лидеров Персидского залива в Саудовской Аравии, пишет The Washington Post.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном. Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке», — подчеркнул президент США.

Кроме того, Байден сообщил, что США будут снижать напряжённость на Ближнем Востоке. По словам американского президента страны региона и США интегрируют системы ПВО в целях устранения вероятных угроз с воздуха.

В свою очередь король Иордании Абдалла II в своем выступлении на саммите заявил, что безопасности и процветания на Ближнем Востоке невозможно достичь без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своём выступлении на саммите подчеркнул, что глобальные и региональные кризисы продолжают обостряться, поэтому арабские страны должны устранить проблемы и вызовы. «Настало время для совместных усилий арабов, чтобы положить конец конфликтам и гражданским войнам в регионе», — подчеркнул ас-Сиси. Он также заверил Байдена, что Египет останется важным партнёром США в регионе.

Первое ближневосточное турне Джо Байдена в качестве президента Соединённых Штатов проходит с 13 по 16 июля. Саудовская Аравия – финальный пункт маршрута. Перед визитом в королевство Байден побывал в Израиле и посетил Палестинскую автономию.