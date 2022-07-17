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РФ намагається відстежити маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи – розвідка

Російські спецслужби активізували діяльність в країнах східної Європи і намагаються виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: «Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї».

Деталі: Повідомляється, що у прикордонних з Україною регіонах, спецслужби РФ намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

У розвідці візначають, що європейці, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, тут же звертаються до поліції та органів безпеки.

17 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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