Пляжи Лонг-Айленда начали охранять от акул дронами

Начиная с нынешней недели популярные у отдыхающих пляжи Лонг-Айленда под Нью-Йорком охраняют дроны, выискивающие в воде… акул. Об этом сообщил представитель округа Суффолк Стив Беллоне.

Беллоне пояснил, что дроны малого размера могут быть оснащены инфра-красной видеокамерой, чтобы распознавать силуэт акул под водой, а на более крупные аппараты устанавливаются прожекторы и громкоговрители для предупреждения публики.

Решение задействовать дроны было принято после того как, начиная с 30 июня, у пляжей вдоль побережья Лонг-Айленда, включая популярный у нью-йоркцев Джонс-Бич, произошло сразу пять нападений на акулы на человека. Трое из них получили серьезные травмы в результате укуса акулы.

Особенно тревожным является тот факт, что одно из нападений – на пляже Сивью – было совершено не вдали от берега, а на мелководье, там, где вода доставала взрослому человеку всего примерно по пояс.

Пляж Смит-Пойнт, где в начале месяца произошла еще одна атака, был на некоторое время закрыт для купания, чего не случалось никогда с момента, когда он был открыт для публики в 1959 году. Причем жертва атаки – 41-летний мужчина – в тот момент не находился в воде, а плыл на доске.

В данном случае нападение, по мнению зоологов, совершила песчаная акула – не очень крупный, но довольно агрессивный подвид морских хищников. Свидетельств того, что среди нападавших были большие белые акулы, которых в последние годы замечали у восточной оконечности острова, пока что нет.