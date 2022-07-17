Після оперативної паузи росіяни навряд чи посилять наземні атаки по всій Україні – ISW

Завершення російськими військами оперативної паузи навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але здійснення наземних штурмів на напрямках Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут продовжиться.

Такий прогноз оприлюднив Інститут вивчення війни (ISW).

“Міністерство оборони Росії оголосило про припинення оперативної паузи, підтверджуючи оцінку ISW від 15 липня про те, що російські сили, ймовірно, відновлять наземні атаки на кількох напрямках просування. Припинення операційної паузи навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але швидше за все характеризуватиметься продовженням обмежених наземних штурмів, зосереджених на виступі Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками експертів ISW, Кремль, імовірно, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху Росії в такій спробі.

Також, за даними Інституту, російські війська здійснили обмежені наземні напади навколо Сіверська та Бахмута, а також обстрілювали українську військову та цивільну інфраструктуру на сході України.