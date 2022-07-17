Экстрасенс и гадалка: в чем различие?

Многие люди могут ошибочно полагать, что экстрасенсы и гадалки одно и тоже, так как и те, и те предсказывают будущее, судьбу и события. Но это не совсем так, между ними есть огромная разница. Стоит отметить, что и экстрасенс и гадалка имеют связь с магией и духами. Гадалки никогда не смогут, глядя на человека, определить его судьбу или сказать некоторое о его жизни, в отличии от экстрасенсов. В своей практике для работы гадалки используют различные материалы и способы, которые помогают им видеть суть:

Руны

Карты таро, ленорман, игральные карты

Магический шар

Зеркало, свечи, нити

Кофе, кофейная гуща, кофейные зёрна

В свою очередь, экстрасенсы работают глубже и погружаются в практику с головой, благодаря чему, могут увидеть то, чего не видит больше никто. Это, безусловно, особенный дар, которым владеет далеко не каждый человек. Экстрасенсы могут тоже использовать для работы вещи, но только для того, чтобы увидеть больше информации о ее владельце или о событии.

И к экстрасенсам и к гадалкам нужно обращаться с особой осторожностью и не доверять наивно всему.

Различие в практике между гадалкой и экстрасенсом тоже есть:

Экстрасенс имеет дар с детства и не может его контролировать, в отличии от гадалки. Гадалкой может стать любой человек, в независимости от того, обладает ли человек особенным даром или нет. Гадалка чаще всего использует для гадания вещи клиента и не может предсказать будущее без специальных для этого атрибутов. Экстрасенс более реже обращается за помощью к посторонним предметам. Экстрасенс работает с духами и напрямую имеет связь с потусторонними силами, чего нельзя сказать о гадалке, даже если она потомственная. Экстрасенс может увидеть любую проблему человека, в независимости от ее давности и сложности. Гадалка может специализироваться по определенным темам и за пределами своего опыта может не увидеть всех делателей, или давать односложные ответы на ваши вопросы.

Но, даже не смотря на данные различия, есть и достаточное количество сходств. Так как оба занятия связаны с магией и могут быть полезны людям, то:

Для того, чтобы иметь успех как в экстрасенсорике, так и в гадании, очень важно иметь серьезное отношение к этому делу и всегда думать о последствиях.

Гадалка с опытом и большим количеством познаний в своём деле может дать объемное количество информации, также как и экстрасенс.

Гадалка и экстрасенс могут быть потомственными, они оба могут перенять что-то от своих старших родственников. Это также важно для результата.

Гадалка может использовать в своей практике для получения большей информации фото определенного человека, также фотографию может попросить и экстрасенс. Это позволяет считать лучше человека и его душу.

Гадалка сможет предвидеть не только будущее, но и прошлое. Экстрасенс тоже способен увидеть всё, что касается пришедшего к нему человека.

Однако не будем путать: экстрасенс помогает человеку не только увидеть выход из сложной ситуации, но и решает более глобальные проблемы снятия порчи/зачатия детей/привлечения богатства и успеха в вашу жизнь и прочее. Если вам нужна подобная помощь, то советуем проверенных экстрасенсов.

Гадалка же, используя некоторые атрибуты, может дать определенную информацию и только тот ответ на вопрос, который вы ей задали. В случае с привлечением любви в вашу жизнь или защиты от плохих ситуаций и людей, гадалка не поможет. Она лишь приоткрывает дорогу или завесу будущего на немного.

В общем и целом, несмотря на большое количества сходств, экстрасенс и гадалка никогда не будут понятиями одинаковыми.