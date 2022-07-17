ЗСУ вдарили по базі росіян у окупованому Алчевську » Б’ють по техніці, яку залишили самі: окупанти знову обстріляли Зміїний Начальниця об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські військові не припиняють обстрілів острова Зміїний, який звільнили від окупантів Збройні сили України. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону. “Ворог продовжує шукати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоби переконати нас у своїй “могутності”. І що він може ще зробити, як тільки час від часу вилітати та бомбити острів Зміїний? Оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це спроба розвідки, чи не розгорнуть там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють по тій техніці, яку залишили самі”, – сказала вона.