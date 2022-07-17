Авіакатастрофа Ан-12 в Греції: весь екіпаж українського літака загинув

Українська авіакомпанія “Меридіан” підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України.

Про це в коментарі Deutsche Welle повідомив генеральний директор “Меридіану” Денис Богданович. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що “деталі уточнюються”.

У компанії “Меридіан” причину аварії пов’язують з технічною несправністю у повітрі.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.

Для гасіння пожежі прибули пожежники. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція.