Війська РФ накрили “Градами” Нікополь: пошкоджено багато будинків, під завалами – люди

Про це в телеграм повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисно ударили з “Градів” по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні. Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники — розбирають руйнування і шукають людей”, – повідомив Резніченко.

За його словами, у Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. Без постраждалих.

Також на промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення.