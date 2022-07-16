Ваш сад декоративных растений

Летняя пора для кого-то время пляжного загара и моря, а для кого-то время уходя за приусадебным хозяйством. И если у вас есть сад растений, который вы любите и за которым ухаживаете, то для вас питомник elite garden предлагает отличные декоративные растения со всего мира, которые прекрасно адаптированы в наших условиях. Цветочные клумбы, комбинированные , а также садовые древовидные растения будут вас приятно радовать в течении года. Ведь Elitegarden, это один из лучших питомников в Украине, с 25-летней историей. Множество растений уже нашли своих хозяев, которые годами ухаживают за ними и их любят. Всего здесь более 1300 видом растений, произрастающих на разных материках. Большой каталог позволит вам выбрать именно то, что по душе и сообразно климату вашего хозяйства. А еще прекрасным украшением вашего сада будут экзотические хвойные растения. Вы можете купить саженцы пихты или редкие ели. Например будет экологично и красиво украшать новогоднюю елку во дворе, особенно когда она экзотична и красива. Так мы помогаете природе, сокращая вырубку лесов, а детям это понравится.

Правила компоновки растений

Обычно хозяева сада и приусадебного хозяйства стараются комбинировать растения таким образом, чтобы большее время теплого и умеренного сезона было цветение и озеленение участка. Тогда всегда будет приятно находиться в саду, среди молодых цветок и листочков. Такой подбор непростое занятие. Рекомендуется предварительно изучить специализированную литературу по парково-садовому хозяйству. Еще лучше на месте проконсультироваться у специалистов, которые дадут дельные советы. Опытный садовник на практике имеет всегда примеры хороших комбинаций. А все решения в итоге сводятся к тому, чтобы растения и клумбы выглядели эстетично в виде единого ансамбля и не вредили почве и друг другу.

Важно знать правила ухода за грунтами и растениями, не нарушать их режим, своевременно освежать садовый ансамбль. Тогда цветы и деревья будут долго радовать вас внешним видом и ароматом.

Сосновые на участке.

Красивым дополнением на участке всегда будут сосновые и хвойные деревья. Очень распространено высаживать саженцы сосен, в том числе степных низкорослых сортов, которые выглядя очень красиво и дают аромат степной свежести. Сосна рекомендуется как сердечникам, так и аллергикам на участке. Сосновые отлично приживаются практически ан любых грунтах, являются вечнозелеными растениями и очень устойчивы к серьезным климатическим изменениям. Хвойные деревья, а в особенности сосна, дают хорошую рассеянную тень, но и оставляют свежесть, поскольку хвойные деревья всегда пропускают легкий ветерок в сад. А потому под ними уютно и приятно провести летный вечер. Декоративные же сосну могут быть приятным дополнением любого садового ансамбля, настраивая на медитативный лад.

Выбирая растения в питомнике Elitegarden, вы получаете радость и комфорт в саду на долгие годы.