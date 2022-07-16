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В Україну прибули прибули американські реактивні системи залпового вогню M270

Про це він написав у twitter.

«Вони будуть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам», — написав він.

Мілітарний пише, що M270 має систему запуску, встановлену на гусеничному шасі, запозиченому у бойової машини піхоти Bradley. Пускова установка може стріляти різними 227-мм артилерійськими ракетами, у тому числі високоточними, а також балістичними ракетами малої дальності армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS.

Один M270 може бути завантажений двома такими модулями одночасно, що дозволяє йому запускати до 12 ракет або дві ракети ATACMS, перш ніж потрібно перезарядити (у HIMARS 6).

16 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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