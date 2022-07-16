В Одесі російська ракета влучила в склад, вибухи пролунали у Миколаєві

Суспільне.Одеса повідомило про вибух та чорний дим в Одесі.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.написав: «Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники».
Пізніше він додав, що ворожа ракета влучила в склад.
«Постраждалих немає. Охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. Продовжується рятувальна операція», — поінформував Братчук.
У Миколаєві вибухи почали лунати о четвертій годині ранку. За кількістю, яку чули городяни, їх було щонайменше чотири.
ЗМІ повідомляють про виліт ворожих ракет із боку тимчасово окупованої Херсонської області.
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