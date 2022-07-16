 
«  
  »

В Одесі російська ракета влучила в склад, вибухи пролунали у Миколаєві

Вибухи і пожежа в Одесі 16 липня

Суспільне.Одеса повідомило про вибух та чорний дим в Одесі.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.написав: «Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники».

Пізніше він додав, що ворожа ракета влучила в склад.

«Постраждалих немає. Охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. Продовжується рятувальна операція», — поінформував Братчук.

У Миколаєві вибухи почали лунати о четвертій годині ранку. За кількістю, яку чули городяни, їх було щонайменше чотири.

ЗМІ повідомляють про виліт ворожих ракет із боку тимчасово окупованої Херсонської області.

16 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  