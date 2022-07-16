Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл Фукуяма попередив Україну про загрози, які несе повернення Трампа до Білого дому » В Одесі російська ракета влучила в склад, вибухи пролунали у Миколаєві Вночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву та Одесі Суспільне.Одеса повідомило про вибух та чорний дим в Одесі. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.написав: «Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники». Пізніше він додав, що ворожа ракета влучила в склад. «Постраждалих немає. Охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. Продовжується рятувальна операція», — поінформував Братчук. У Миколаєві вибухи почали лунати о четвертій годині ранку. За кількістю, яку чули городяни, їх було щонайменше чотири. ЗМІ повідомляють про виліт ворожих ракет із боку тимчасово окупованої Херсонської області.