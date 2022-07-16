Українські біженці в Польщі отримали доступ до меддопомоги

Як зазначили в прес-службі, для цього потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону після 24 лютого 2022 року. Якщо перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

“Наші громадяни, які, рятуючись від війни, зупинились у Польщі, мають не лише прихисток польської держави, але й доступ до якісної медичної допомоги. Для цього слід зареєструватися на території польської держави: отримати статус біженця чи статус тимчасового захисту, а також аналог українського ідентифікаційному номеру – PESEL”, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Саме цей номер надає українцям доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги тощо. Процедура отримання PESEL для українців спрощена.

На сьогодні Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях: