Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS

Про це в інтерв’ю Радіо НВ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають не багато країн світу і стоять за ним у черзі», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що нині кількість зенітно-ракетних комплексів для України не розголошується та і процес постачання систем ППО NASAMS та IRIS-T в Україну не швидкий.

«Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів.

Усе відбуватиметься, на жаль, поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б вже сьогодні», – додав спікер командування.