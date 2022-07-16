США заказывают новые партии вакцины против «обезьяньей оспы»

Правительство США заказало дополнительные 2,5 миллиона доз вакцины производства Bavarian Nordic для использования против «обезьяньей оспы», а в текущем месяце собираются приобрести еще одну крупную партию для борьбы со вспышкой этого вирусного заболевания.

На сегодняшний день в Соединенных Штатах выявлено 1470 случаев «обезьяньей оспы», которая может вызывать симптомы, похожие на грипп, и поражение кожи. Они наблюдаются в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами.

Чиновники здравоохранения ожидают увеличения статистики случаев заболеваний в ближайшие недели из-за роста количества сообщений о болезни и распространения тестов, — заявила на брифинге для прессы директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

По ее словам, в стране не было зарегистрировано ни одного случая «обезьяньей оспы» среди подростков, с тех пор, как на прошлой неделе тестирование было начато и в коммерческих лабораториях.

Спрос превышает предложение

Соединенные Штаты распространили по стране около 156 000 доз вакцины против «обезьяньей оспы», в том числе более 100 000 доз за последнюю неделю.

Однако директор CDC предупредила, что спрос на вакцины выше, чем имеющееся в настоящее время предложение.

«Мы активно работаем над увеличением предложения… обновляем нашу стратегию, чтобы убедиться, что мы используем наши текущие запасы стратегически», — пояснила она.

Соединенные Штаты заказали 500 000 доз вакцины Bavarian Nordic еще в июне, а в начале этого месяца — еще 2,5 миллиона.

Кроме того, страна работает с Bavarian Nordic над доставкой еще 786 000 доз вакцины, которые в настоящее время находятся на фабрике в Дании.

«Мы начали процесс предварительного размещения этих доз в США, и они будут доступны до получения разрешения [от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов] FDA, ожидаемого к концу июля», — добавила Валенски.