США: Іран може надати Росії атакувальні дрони

В суботу радник з нацбезпеки США Джейк Салліван озвучив інформацію розвідки про те, що уряд Ірану готується надати Росії декілька сотень безпілотників, включаючи ті, що здатні переносити зброю.

В Білому домі заявили, що російські посадовці щонайменше двічі, 8 червня та 15 липня, відвідували летовища в центрі Ірану і дивились на дрони, які б Росія могла придбати для війни в Україні.

США оприлюднили супутникові знімки дронів «Шахед-191» та «Шахед-129», розміщені на летовищі в Ірані, під час перебування там російської делегації.

«За нашими оцінками офіційна російська делегація нещодавно дивилася на іранські БПЛА. Ми надаємо знімки, зроблені в червні, де показано іранські БПЛА, які російська делегація того дня розглядала, — заявив Салліван. — Це вказує на постійну зацікавленість Росії придбати іранські атакувальні БПЛА».

В АР повідомляють, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірадболлахян у розмові з очільником українського МЗС Дмитра Кулебу, назвав «необґрунтованими» повідомлення про можливий продаж іранських дронів Росії.