Спартц про заяву Милованова, який назвав її «твариною»: «Непродуктивно для України і неповага до американців»

Конгресвумен Вікторія Спартц попросила не втягувати її у внутрішню політику України після того, як очільник наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов назвав її «твариною»

Про це Спартц сказала в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

За словами конгресвумен США, представники ОПУ не повинні обзивати її, адже це неповага до американського народу.

«Не потрібно втягувати мене у внутрішню політику. Ваш офіс не повинен цього робити, люди біля вашого президента. Обзивати мене якимись словами та всякими такими речами. Я розумію, що вам може щось не подобається, їм щось не подобається. Але я не обзиваю їх такими словами. Я американська конгресвумен. І це така неповага до американських людей, які тратять мільярди доларів на допомогу Україні. Я вважаю, що це непродуктивно для України. Не дуже добре. Але це вашим людям вирішувати. Якщо в цієї людини є авторитет, значить їй довіряють. Це не мені вирішувати, я не знаю, хто ця людина», — сказала конгресвумен США Вікторія Спартц.