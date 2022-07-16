Росіяни вдарили по Сумщині: 34 «прильоти» за добу

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
О 22:00 15 липня росіяни обстріляли з мінометів Новослобідську громаду. Згалом було 6 «прильотів».
Із 6:00 16 липня зафіксували 12 мінометних «прильотів» по Зноб-Новгородській громаді.
Майже з 8:00 росіяни щонайменше 12 разів вгатили зі ствольної артилерії по Білопільській громаді.
О 8:30 окупанти почали обстрілювати Есманську громаду мінометів. Також вони випустили 4 ракети з літака. У громаді є суттєві руйнування. Подробиці нададуть пізніше.
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