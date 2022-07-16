Байден: не жалею, что обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем » Росіяни вдарили по Сумщині: 34 «прильоти» за добу Окупанти 15 — 16 липня обстріляли Сумщину з артилерії, мінометів і ракетами з літаків Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі. О 22:00 15 липня росіяни обстріляли з мінометів Новослобідську громаду. Згалом було 6 «прильотів». Із 6:00 16 липня зафіксували 12 мінометних «прильотів» по Зноб-Новгородській громаді. Майже з 8:00 росіяни щонайменше 12 разів вгатили зі ствольної артилерії по Білопільській громаді. О 8:30 окупанти почали обстрілювати Есманську громаду мінометів. Також вони випустили 4 ракети з літака. У громаді є суттєві руйнування. Подробиці нададуть пізніше.