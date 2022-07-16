Росіяни почали застосовувати в Україні дрони-камікадзе «Ланцет»

Окупаційні війська Росії почали застосовувати проти Сил оборони України свої дрони-камікадзе «Ланцет».
Фото залишків російського баражуючого боєприпасу опублікували у соцмережах.
Повідомлено, що уламки дрона-камікадзе були знайдені у Запорізькій області України.
Знайдені залишки мають характерну для безпілотника «Ланцет» Х-подібну хвостову частину та крила.
Також на фото помітні й два з чотирьох основних крил, що залишилися приєднаними до пошкодженого корпусу.
З оприлюдненого фото не зовсім зрозуміло чи дрон-камікадзе здетонував після ураження визначеної цілі, чи він просто розвалився від удару об землю.
Можливо, як стверджують у соціальних мережах, російський «Ланцет» все-таки був збитий у повітрі українськими бійцями.
Дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна. Він має кілька типів систем наведення: координатний, за допомогою оптикоелектронних засобів та комбінований.
Крім того, безпілотник оснащений телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.
Комплекс здатний досягати цілі в радіусі 40 км, а його максимальна злітна маса становить 12 кг. Вага корисного навантаження – до трьох кілограмів.
Минулого року російська компанія Zala Aero, що є виробником БПЛА «Ланцет», показала його випробування з морського носія.
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