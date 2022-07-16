Політична криза ставить під загрозу постачання зброї Україні, — глава МЗС Італії

Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

«Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю (в Україну, — ред.). Це одна з багатьох серйозних проблем», — сказав Ді Майо.

Він звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Владіміра Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

За словами Ді Майо, якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани.

«Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими», — сказав міністр.

Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.

Раніше Ді Майо очолював «Рух 5 зірок», але місяць тому покинув партію через сварку через відправку зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну.

«Неймовірна річ полягає в тому, що експрем’єр-міністр атакує Драгі, допомагаючи пропаганді Путіна та автократії над демократією», – сказав Ді Майо.