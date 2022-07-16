НАСА и Роскосмос подписали соглашение об интеграции полетов на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и российское космическое агентство «Роскосмос» подписали долгожданное соглашение об интеграции полетов на Международную космическую станцию (МКС), позволяющее российским космонавтам летать на космических кораблях американского производства в обмен на то, что американские астронавты смогут летать на российских пилотируемых кораблях «Союз», сообщили оба ведомства в пятницу.

«Соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС», — говорится в заявлении Роскосмоса.

НАСА и Роскосмос, основные партнеры космической станции, которая была запущена два десятилетия назад, годами стремились возобновить регулярные комплексные полеты с экипажем в рамках давнего гражданского альянса космических ведомств, который теперь является одним из последних действующих примеров сотрудничества между США и Россией на фоне обострения напряженности из-за войны в Украине.

Как сообщили в НАСА, первые комплексные полеты в рамках нового соглашения состоятся в сентябре, когда американский астронавт Фрэнк Рубио отправится на космическую станцию с арендуемого Москвой космодрома Байконур в Казахстане вместе с двумя российскими космонавтами, Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным.

В свою очередь, космонавт Анна Кикина присоединится к двум астронавтам из США и Японии в полете на SpaceX Crew Dragon к МКС, которая стартует из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее, в рамках сотрудничества НАСА с Роскосмосом, астронавты и космонавты осуществляли совместные полеты на американских шаттлах и на российском космическом корабле «Союз».

После вывода шаттла из эксплуатации в 2011 году США полагались на российский «Союз» для отправки американских астронавтов на космическую станцию. В 2020 году благодаря капсуле SpaceX Crew Dragon у США вновь появилась возможность проводить пилотируемые космические полеты на МКС с космодрома во Флориде.

Анна Кикина, инженер и единственная женщина в действующем отряде российских космонавтов, станет первой россиянкой, совершившей полет на капсуле SpaceX Crew Dragon. Она готовится к осуществлению миссии в штаб-квартире астронавтов НАСА в Хьюстоне.

В НАСА заявляют, что наличие хотя бы одного россиянина и одного американца на борту космической станции имеет решающее значение для поддержания работы МКС.

«Это обеспечивает наличие на борту станции членов экипажа, прошедших соответствующую подготовку для необходимого технического обслуживания и выхода в открытый космос», — говорится в заявлении НАСА, опубликованном в пятницу.