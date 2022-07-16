Китай продає Росії товари, необхідні для продовження війни в Україні

Китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України, що підриває зусилля Заходу щодо спроб зупинити військові дії Москви.

Про це свідчать дані китайської митниці, пише Wall Street Journal.

“За перші п’ять місяців 2022 року постачання мікросхем із Китаю до росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 млн доларів. Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року”, – йдеться в повідомленні.

Зростання вартості експорту можна також пояснити інфляцією, однак багато китайських компаній продовжують торгівлю з країною-окупантом.

Наголошується, що такі дії підривають зусилля Заходу зупинити військові дії росії проти України.