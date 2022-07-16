Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл

Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю у twitter.

Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по низці об’єктів ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл.

«Деякий час тому у відповідь на ракетний обстріл літаки завдали ударів по низці терористичних об’єктів ХАМАС у секторі Газа», — йдеться у заяві армії.

Ударів було завдано по об’єкту з виробництва зброї та військових постах ХАМАС.

Таким чином Ізраїль відреагував на ракетний обстріл з території сектору Гази, звідки у ніч проти 26 липня було запущено дві ракети та кілька снарядів, які впали на відкритій місцевості. Про постраждалих та руйнування не повідомлялося.