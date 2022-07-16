Посол США: Путин, знает о преступлениях российской армии Війська РФ накрили “Градами” Нікополь: пошкоджено багато будинків, під завалами – люди » Готова ли Украина к затяжной войне? Интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым Корреспондент Би-би-си поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым про военные действия в Украине, поставки вооружений и про то, когда может закончиться война. Контент из YouTube окончен, 1 Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко поговорил с министром обороны Украины о войне и возможном будущем страны. Алексей Резников рассказал про поставку и типы вооружений для Украины и на каких условиях оно может быть предоставлено, про то, возможно ли наступление России с территории Беларуси, и ответил на вопрос, когда может закончиться война.