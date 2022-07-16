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Готова ли Украина к затяжной войне? Интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым

Корреспондент Би-би-си поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым про военные действия в Украине, поставки вооружений и про то, когда может закончиться война.

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Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко поговорил с министром обороны Украины о войне и возможном будущем страны.

Алексей Резников рассказал про поставку и типы вооружений для Украины и на каких условиях оно может быть предоставлено, про то, возможно ли наступление России с территории Беларуси, и ответил на вопрос, когда может закончиться война.

16 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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