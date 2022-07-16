Госдепартамент одобрил продажу ракетных систем HIMARS Эстонии

Государственный департамент одобрил решение о возможной продаже Эстонии высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования стоимостью до 500 миллионов. Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности в пятницу выдало сертификат, уведомив Конгресс о возможной продаже систем HIMARS Эстонии.

Правительство Эстонии ранее сделало запрос в Вашингтон о закупке до шести пусковых установок HIMARS, 36 управляемых реактивных систем залпового огня M30A2 (GMLRS) и сопутствующего оборудования, и боеприпасов общей стоимостью до 500 млн долларов.

В сообщении Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности, входящего в состав Министерства обороны США, говорится, что продажа послужит укреплению внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, усилив безопасность союзника по блоку НАТО, который остается важной силой, гарантирующей политическую стабильность и экономический прогресс в Европе.

Эстония намерена использовать современное американское вооружение для модернизации своих вооруженных сил и расширения возможностей по усилению обороны страны и сдерживанию региональных угроз.

Генеральным подрядчиком выступает зарегистрированная в Техасе компания Lockheed Martin.

Кроме того, сегодня Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 C-8 или D класса «воздух-воздух» и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 950 млн долларов. Южная Корея также сможет закупить в США легкие торпеды МК-54 стоимостью 130 млн долларов, говорится в сообщении Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Агентство «Рейтер» напоминает, что одобрение продаж Госдепартаментом не указывает на то, что были подписаны какие-либо контракты или что переговоры о продаже вооружения завершились.