32 роки тому було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України

Про це написала парламентська газета «Голос України».

Хоч УРСР на момент ухвалення Декларації про державний суверенітет України ще залишалася у складі Радянського Союзу, у її преамбулі підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Декларація проголошувала економічну самостійність України, визнавала самостійність республіки у розв’язання питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. Також Декларація проголошувала право України безпосередньо реалізувати відносини з іншими державами.

Окрім цього, Україна проголошувала свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках і зобов’язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

«Під час розгляду проєктів Декларації, який тривав із 28 червня до 16 липня, обраний 4 березня 1990 року новий склад Верховної Ради УРСР здійснив стрімку еволюцію від народних депутатів союзної радянської республіки до парламентаріїв фактично незалежної держави. Проте реальна робота над документом розпочалася лише після того, як у Москві 12 червня 1990 року було ухвалено Декларацію про державний суверенітет РФ», — пише «Голос України».

Важливо підкреслити, що на ухваленні Декларації Верховна Рада не зупинилася. Оскільки в Декларації було зазначено, що вона є основою для нової Конституції, то вже 24 жовтня 1990 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції УРСР, вилучивши з неї статтю 6 про керівну і спрямовуючу роль КПРС та записавши, що республіка керується лише власними Конституцією та законами.Також із Конституції було вилучено будь-які згадки про СРСР та про об’єднання УРСР з іншими республіками в Радянський Союз.

«Ця Декларація — це програма виходу України з-під влади Москви. Від нас з вами залежить, чи стане вона практичною програмою будівництва незалежної України, або промосковським комуністам-ортодоксам вдасться перетворити її у черговий порожній папірець», — заявив Левко Лук’яненко, одразу після ухвалення історичного рішення.

Саме ці закладені до Декларації положення та закріплення їх у Конституції дозволили нам вистояти і 24 серпня 1991 року проголосити повну державну незалежність України.