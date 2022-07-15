Украина предлагает создать комиссию по мониторингу получаемых вооружений

В четверг глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил создать специальную комиссию для отслеживания оружия, полученного от иностранных союзников Киева.

Ермак выступил с этим предложением после того, как в ряде стран появились признаки обеспокоенности тем, что часть оружия может быть украдена и вывезена из Украины для продажи на черном рынке.

После того, как началось российское вторжение в Украину, Киев получает все более совершенное оружие от своих иностранных союзников, включая американские мобильные артиллерийские ракетные комплексы.

Однако на этой неделе газета Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц сообщила, что страны НАТО и ЕС настаивают на более тщательном отслеживании оружия, поставляемого Украине.

«Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно создание временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем над использованием оружия, полученного от наших партнеров, – написал Ермак в “Телеграме”. – Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым».

Ермак не сообщил подробностей о комиссии, но сказал, что она должна разработать «оптимальную модель парламентского контроля за использованием оружия».

«Парламент, как законодательный орган, должен быть вовлечен в контроль над оборонной помощью союзников, – сказал он. – Вопрос оружия является приоритетным для нашей страны».