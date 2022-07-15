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Українські воїни знищили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі

Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

«Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс, — Ред.), — йдеться в повідомленні.

Один літак Су-25 українські бійці знищили, ще один – уражений.

Також нещодавно спецпризначенці ліквідували чотири бойові машини піхоти, бронетранспортер та склад боєкомплектів та позицію російських загарбників.

  • У Новій Маячці Олешківського району Збройні сили України ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію.
  • 40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля «Тигр», танка і БМП.
  • За день, 14 липня, українські захисники знищили базу у Новій Каховці та ще 6 складів РФ на окупованих територіях.
  • Розвідка Національної гвардії та артилеристи Збройних сил України знищили дві російські артилерійські установки «Нона» і склад боєприпасів на Харківщині .
  • З 24 лютого до 14 липня окупанти втратили близько 37 870 військових, 1667 танків, 840 систем артилерії та 219 літаків.
15 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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