Українські воїни знищили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі

Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
«Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс, — Ред.), — йдеться в повідомленні.
Один літак Су-25 українські бійці знищили, ще один – уражений.
Також нещодавно спецпризначенці ліквідували чотири бойові машини піхоти, бронетранспортер та склад боєкомплектів та позицію російських загарбників.
- У Новій Маячці Олешківського району Збройні сили України ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію.
- 40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля «Тигр», танка і БМП.
- За день, 14 липня, українські захисники знищили базу у Новій Каховці та ще 6 складів РФ на окупованих територіях.
- Розвідка Національної гвардії та артилеристи Збройних сил України знищили дві російські артилерійські установки «Нона» і склад боєприпасів на Харківщині .
- З 24 лютого до 14 липня окупанти втратили близько 37 870 військових, 1667 танків, 840 систем артилерії та 219 літаків.
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