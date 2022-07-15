Українські воїни знищили два російські літаки Су-25 на Запоріжжі

Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

«Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс, — Ред.), — йдеться в повідомленні.

Один літак Су-25 українські бійці знищили, ще один – уражений.

Також нещодавно спецпризначенці ліквідували чотири бойові машини піхоти, бронетранспортер та склад боєкомплектів та позицію російських загарбників.