Прем’єр-міністр Італії Драгі подав у відставку, але президент країни Матарелла її не прийняв

Про це пише La voce del Trentino.

Видання повідомляє, що президент Республіки Серхіо Маттарелла прийняв прем’єр-міністра Маріо Драгі ввечері 14 липня в палаці.

«Глава держави не прийняв відставку та запропонував прем’єр-міністру з’явитися до парламенту для спілкування, щоб ситуація, яка склалася за підсумками засідання, була вирішена», — йдеться у повідомленні.

Раніше Reuters та CNN писали про заяву Драгі, у які йшлося, що він хоче залишити посаду прем’єр-міністра.

«Сьогодні ввечері я подам заяву про відставку президенту республіки. Коаліції національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує», — йдеться у заяві, опублікованою його офісом.

Видання повідомляють, що в четвер, 14 липня, одна з партій правлячої коаліції не взяла участь у голосуванні. Зазначають, що ця подія стала центром напруженості в уряді Драгі, оскільки партії готуються боротися на національних виборах, які мають відбутися на початку 2023 року.

«Рішення партії «5 зірок» бойкотувати вотум довіри в четвер занурило Італію в політичну невизначеність і загрожувало підірвати зусилля щодо забезпечення мільярдів євро фондів Європейського Союзу, подолання руйнівної посухи та зменшення її залежності від російського газу», — йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що це може призвести до загальнонаціональних виборів уже у вересні чи жовтні. Маріо Драгі очолював уряд Італії з лютого 2021 року.