Повернення в ефір телеканалів “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо”: Кабмін не відповів на петицію, яка мала бути розглянута

Кабінет міністрів Україна так і не дав відповідь на петицію про повернення в цифровий ефір українських телеканалів “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо”, попри те, що вона набрала необхідну кількість голосів.

Відповідна петиція розміщена на Урядовому порталі в розділі “Електронні петиції”.

Зазначимо, що петиція зібрала необхідну кількість голосів ще першого липня, але за майже два тижні Кабінет міністрів України не дав відповіді стосовно цього.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному сайті прем’єр-міністра України. Але станом на 15 липня жодного коментаря ще не було.

Нагадаємо, станом на 1 липня петицію підписали 25014 осіб з 25000 необхідних.